Pasažieru autobusa avārijā piektdien Vācijā ievainoti 16 cilvēki, no kuriem seši guvuši smagas traumas, paziņojusi policija. Autobuss avarēja uz šosejas A19 ceļa posmā no Berlīnes uz Rostoku. Autobuss noskrēja no šosejas un iebrauca grāvī, kur apgāzās uz sāniem.