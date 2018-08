Amerikāņu realitātes šova "Keeping Up With the Kardashians" zvaigzne Kima Kardašjana nesen publiski paziņoja, ka viņa sver vien 53 kilogramus. Savu augumu daiļava izrādījusi kādā ballītē ar draudzenēm, kurā pārsteidza visus ne tikai ar savu šmaugo vidukli, bet arī jauno sasuku.