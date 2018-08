Tehniskas problēmas sabojā Seska rezultātu WRC Vācijas posmā

Dienas pirmajā ātrumposmā Seska ekipāža savā klasē bija trešā, līderim zaudējot 3,2 sekundes, bet dienas otrajā etapā viņi bija otrie, no līdera Žana Batista Frančeski atpaliekot 21 sekundi.

Jau tad latviešu mašīnai radās problēmas ar bremzēm, bet pirms nākamā ātrumposma viņi bija spiesti izstāties no cīņas par augstu vietu savā klasē.

Tikmēr kopvērtējumā līderis pēc piektdienas "dopiem" ir igaunis Ots Tenaks no "Toyota" komandas, kurš pēc septiņiem ātrumposmiem par 12,3 sekundēm apsteidz titulēto francūzi Sebastjanu Ožjē no "M-Sport Ford" komandas, kamēr vēl par 15,1 sekundi atpaliek beļģis Tjerī Nevils no "Hyundai" komandas.