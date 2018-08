Aptauja: Budžeta izdevumus visstraujāk rosina kāpināt NSL un "Progresīvie"

FDP aptaujas dati balstīti uz piecu partiju - JKP, "No sirds Latvijai" (NSL), nacionālā apvienība "Visu Latvijai!"-"Tēvzemei un Brīvībai/LNNK" (NA), "Attīstībai/Par!" un "Progresīvie" - sniegtajām atbildēm, jo pārējās partijas, kuras kandidē 13.Saeimas vēlēšanās, vai nu neatsaucās FDP aicinājumam piedalīties aptaujā, vai atbildes iesniedza novēloti, vai arī viedokļa formā.

Viens no būtiskākajiem jautājumiem aptaujā saistīts ar izdevumu prioritātēm, kuras politisko partiju eksperti ir novērtējuši nākamajiem četriem gadiem. Visstraujāk izdevumu apmēru paredz kāpināt NSL - par 3,1% no iekšzemes kopprodukta (IKP) un "Progresīvie" - par 2,2% no IKP gadā, kā arī "Attīstībai/Par!" - par 2,1% gadā. Savukārt JKP paredz, ka izdevumu apmērs vidēji gadā augtu par 0,4%.