15% kartupeļu skārusi lapu sausplankumainība

Tikmēr krustziežu pāksteņu pangodiņi šonedēļ sastopami ar 10 % izplatību. Pirmie pāksteņu pangodiņa kāpuri novērojami no pāksteņu veidošanās sākuma. Ļoti sausās sezonās pāksteņu pangodiņu skaits var būt mazāks. Pangodiņa kāpuri pēc šķilšanās no oliņas grauž pāksteni un tas nodzeltē, vēlāk paliek brūns un saplaisā, līdz ar to sēklas no tā izbirst un samazinās raža.