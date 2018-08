Mazā dalībnieku skaita dēļ Berlīnē atceļ Hesa piemiņas gājienu

Kā ziņots, sākotnēji demonstrācija Hesa piemiņai sestdien bija paredzēta Berlīnes Špandavas rajonā, tās dalībniekiem no Špandavas stacijas dodoties uz Vilhelma ielu, kur savulaik atradās Špandavas cietums, ko sabiedrotie izmantoja to galveno nacistisko kara noziedznieku izvietošanai, kam Nirnbergā izdevās izvairīties no nāvessoda.