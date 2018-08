"No pirmajiem mīnusiem atspēlējāmies, izmantojot vienlaikus trīs garās spēlētājas, ko veiksmīgi darījām pērn. Taču treniņos šis variants vēl nav slīpēts, un tas izpaudās uzbrukumā. Pēc veiksmīgām epizodēm pie sava groza nespējām dabūt bumbu pretinieču grozā. Ceram uz lielāku pienesumu no rezervistu soliņa. Šodien veiksmīgi iesaistījās Aija Brumermane, izdarot tieši to, ko gaidām no visām, kas iet laukumā uz maiņu. Skatīsimies video un mācīsimies no savām kļūdām. Svētdien ar Ukrainu vairāk pie vārda tiks meitenes, kuras līdz šim spēlējušas maz vai nemaz," solīja treneris.