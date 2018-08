Svētdien norisināsies Latvijas velo svētku sacensības; šoferiem jābūt īpaši uzmanīgiem

Tās norisināsies uz Jelgavas šosejas posmā no Olaines līdz Rīgas apvedceļam, Rīgas apvedceļa posmā no Jelgavas šosejas līdz Jaunmārupei, reģionālā autoceļa Rīga-Jaunmārupe posmā no Jaunmārupes līdz Mārupei, uz Vecozolu ielas Mārupē, kā arī autoceļa Tīraine-Jaunolaine posmā no Vecozolu ielas līdz Rīgas apvedceļam.