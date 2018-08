"Paradīze 89" un "Turpinājums" LTV ēterā

"Paradīze ‘89" ir filma par Atmodas periodu bērna acīm - piedzīvojumu stāsts visu laiku bērniem. 1989. gada augustā divas māsas dodas ciemos pie māsīcām uz mazpilsētu. Meitenēm nav daudz informācijas par procesiem, kas tūliņ mainīs viņu pasauli, tomēr pārmaiņu vēsmas ir jūtamas. Pieaugušo nepieskatītās meitenes iztēlojas, kā ir būt pieaugušām - brīvām no vecāku nospraustajām robežām. Televīzija pa to laiku ziņo par asiņainiem notikumiem, meitenēm pieaugušo dzīve ir emocionāli pārāk sarežģīta, un viņu starpā rodas saspīlējums. Viņas baidās, ka tuvojas karš, un viena no māsām pieņem lēmumu doties uz Baltijas ceļu. Tā ir viena no filmas vizuāli iespaidīgākajām ainām, kurā sevi var mēģināt saskatīt apmēram 700 brīvprātīgo, kas 2016. gada vasarā piedalījās epizodes filmēšanā netālu no Cēsīm. Madaras Dišleres filma "Paradīze ‘89" ir aizkustinošs vēstījums par bērnību konkrētā laikmetā - bērnības atmiņu retrospektīva veselai paaudzei. Pati režisore arī veidojusi scenāriju. Operators - Gints Bērziņš, producentes - Aija Bērziņa un Alise Ģelze. Filma tapusi studijā "Tasse Film", tā ir Latvijas un Vācijas kopražojums.