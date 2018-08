Četri Latvijas šahisti starp līderiem Rīgā notiekošajā EČ jauniešiem pēc otrās dienas

"Open" jeb puišu grupā vecumā līdz 16 gadiem viena no Latvijas galvenajām cerībām Ņikita Kuzņecovs guva savu otro uzvaru pēc kārtas, divu pašmāju šahistu derbijā pārspējot Andreju Feldmani. Kuzņecovs turnīrā izlikts ar 31.numuru, bet Feldmanim ticis 113.numurs.

U-12 grupā Springis, kurš turnīrā izlikts ar 95.numuru, savu otro uzvaru guva, apspēlējot Lukasu Gerginjū no Francijas (29.). Jāpiebilst, ka jaunais Latvijas šahists ar šahistu no Francijas tikās arī pirmajā mačā un trešdien spēkosies arī trešās kārtas cīņā.

Tikmēr U-10 grupā talantīgais jūrmalnieks Germanovs (57.) pie sava otrā punkta tika, apspēlējot ar 24.numuru izlikto Balašu Megjašai no Ungārijas. Viņam ir visas iespējas uzvaru sēriju turpināt arī trešdien, kad viņš tiksies ar turnīra 23.numuru Niščalu Tati no Anglijas.

Savukārt U-8 grupā otro uzvaru pēc kārtas izcīnīja Derbeņevs (20.), kurš pārspēja Maksu Bērdu no Anglijas (48.). Trešdien viņam pretī jau būs krietni nopietnāks pretinieks - ar septīto numuru izliktais Timurs Jonals no Krievijas.

Vēl no Latvijas puišiem šobrīd atzīstamu sniegumu uzrāda arī U-16 grupā spēlējošie Iļja Semjonovs (2018.gada Latvijas čempions šajā vecuma grupā) un Rihards Bekasovs, kuri otrdien ar baltajām krāsām nospēlēja neizšķirti ar nomināli spēcīgākiem pretiniekiem. Semjonovam (38.) bija neizšķirts, spēlējot pret piekto numuru izlikto Oru Globusu no Izraēlas, kamēr Bekasovs (56.) cīnījās neizšķirti ar 21.numuru Aramu Jericjanu no Krievijas. Abiem Latvijas puišiem trešdien būs gaidāmas kārtējās cīņas pret reitingā augstākiem pretiniekiem.