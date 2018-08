Tuvojas viens no gada koncertiem. Rodžers Voterss Rīgā

Patiesi, turnejas ietvaros Voterss izpilda dziesmas no visiem savas karjeras posmiem, tostarp populārākās un atzītākās Pink Floyd kompozīcijas, piemēram, "The Dark Side of The Moon", "The Wall", "Animals", "Wish You Were Here", "Comfortably Numb", "Money" un vēl virkni jau sen par klasiku kļuvušu skaņdarbu. Tāpat neiztrūkstoši programmā vieta atrodas arī mūzikai no brita solokarjeras, tostarp dziesmas no mūziķa pērn izdotā albuma “Is This the Life We Really Want?”, ko daudzi kritiķi nodēvējuši par viņa labāko ierakstu.