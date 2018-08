Liepājā gaidāms neierasts džeza koncerts

Nilss Bergs (Nils Berg) ir viens no ietekmīgākajām mūziķiem Skandināvijas džezā - zviedru mediji viņu nodēvējuši par Zviedrijas džeza Fellīni. Kopš debijas 2004. gadā, Bergs izdevis astoņus albumus un iemantojis popularitāti, sadarbojoties ar visdažādāko žanru Zviedrijas skatuves mākslas "spīdekļiem" - mūziķi Hokanu Helstremu (Håkan Hellström), zviedru laikmetīgās dejas grupu The Cullberg Ballet, alternatīvo rokgrupu Mando Diao u.c. 2007. gadā Bergs saņēma prestižo Jazz-in-Sweden balvu, bet 2015. gadā Zviedrijas radio Sveriges Radio viņu apbalvoja kā gada labāko komponistu.

Mūziķu dzīvo izpildījumu papildina videoklipi ar "viesmāksliniekiem" no dažādām valstīm un kontinentiem. Tādējādi par daļu no priekšnesuma kļūst arī ķiķinoši pusaudži no Brunejas, kautrīga flautiste no Japānas, talantīgi dejotāji no Indijas un virkne citu mākslinieku.