Uģis Kuģis kuģo pie skolotājām jeb Kāpēc nodokļu maksātājiem jāmaksā par ezoteriķa lekcijām

“Apzinātība – pamats kvalitatīvai sadarbībai mācību un audzināšanas procesā” - šāds nosaukums dots konferencei, kurā piedalīsies ap 200 pedagogu no Ogres, Ikšķiles, Ķeguma, Lielvārdes, Aizkraukles un Ādažu novada. Dienu ilgās konferences kopējās izmaksas ir aptuveni 3000 eiro, uzaicinātajiem lektoriem tiks izmaksātas autoratlīdzības. To vidū pasniedzēji no dažādām Latvijas skolām, psihoterapeits Ansis Jurģis Stabingis, sporta ārsts, kineziologs Visvaldis Bebrišs un, kā minēts programmā, “vēdiskās filozofijas un psiholoģijas pasniedzējs Uģis Kuģis", kurš, braukājot apkārt, “šarmē publiku” ar sīrupainām banalitātēm un klajām muļķībām.