Satiksmes ministrija: atliekot dzelzceļa elektrifikācijas projektu, varam palikt zaudētājos

Ministrijā uzskata, ka dzelzceļa elektrifikācijas projekta ieviešana Latvijā ir kardināli nepieciešama, jo, atliekot šī projekta īstenošanu, pastāv risks zaudēt konkurences cīņā ar kaimiņvalstīm, tādejādi apdraudot tranzīta nozari, no kuras darbības ir atkarīga piektā daļa Latvijas ekonomikas.

"Valdības pārstāvji līdz šim norādīja uz Latvijas tranzīta nozares atvērtību citu valstu uzņēmējiem un aicināja veidot savu biznesu Latvijā kā ES dalībvalstī, kā vienu no galvenajiem argumentiem minot, ka Latvija ir uzsākusi dzelzceļa tīkla elektrifikācijas projekta īstenošanu Austrumu-Rietumu tranzīta koridorā. Dzelzceļa elektrifikācijas jomā Latvija atpaliek no pārējās Eiropas, lai gan caur mūsu valsti ved viens no būtiskākajiem tranzīta koridoriem, kas savieno NVS un Āzijas valstis ar Eiropu," pauda SM.