Latvijas jaunie šahisti zaudē līderu pozīcijas Rīgā notiekošajā Eiropas čempionātā

Trešajā kārtā zaudējumus piedzīvoja ar 31.numuru izliktais Ņikita Kuzņecovs U-16 grupā, Jevgēņijs Springis (95.) U-12, Georgijs Germanovs (57.) U-10 un Arsēnijs Derbeņevs (20) U-8. Līdz ar to neviens no Latvijas pārstāvjiem vairs nav līderu pulkā. Latvijas šahistu labākais rezultāts šobrīd ir divi punkti no trīs maksimālajiem.