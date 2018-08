Sākoties ASV-Ķīnas tirdzniecības sarunām, biržu indeksu dinamikā dažādas tendences

"Politiskie skandāli acīmredzami nav labas ziņas, bet mēs nezinām, kur tas aizies. Fakts, ka akciju tirgus turas ļoti labi, norāda uz to, ka investoriem tieši tagad rūp nevis politika, bet citas lietas," sacīja "Ventura Wealth Management" eksperts Toms Kahils.

Eiro vērtība pret ASV dolāru trešdien pieauga no 1,1571 līdz 1.1595 dolāriem par eiro, britu mārciņas vērtība pret dolāru kāpa no 1,2901 līdz 1,2914 dolāriem par mārciņu, bet dolāra vērtība attiecībā pret jenu palielinājās no 110,31 līdz 110,60 jenām par dolāru.