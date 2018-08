"Liepājas vasara" noslēgsies ar Maijas Kovaļevskas solo koncertu

Koncertā, piedaloties LSO diriģenta Atvara Lakstīgalas vadībā, izskanēs gan Pētera Čaikovska “Jevgeņijs Oņegins”, Kristofa Vilibalda Gluka “Orfejs un Eiridīke”, Žila Masnē “Taīda” un Volfganga Amadeja Mocarta “Dons Žuans” ārijas. Maija Kovaļevska dziedās arī Mimī āriju no Džakomo Pučīni operas “Bohēma” – ar Mimī lomu dziedātāja savulaik debitēja Ņujorkas Metropolitēna operā. Koncertā skanēs arī vairākas spožas instrumentālās lappuses no dažādām operām, tostarp klausītājiem labi zināmais Intermeco no Pjetro Maskaņji operas “Zemnieku gods”.