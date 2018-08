Nosaukti desmit pelnošākie Holivudas aktieri

Tātad tas ir neviens cits kā Džordžs Klūnijs (George Clooney). Tiesa, lielākie ieņēmumi ir nevis no filmu biznesa, bet gan no sava tekilas zīmola "Casamigas Tequila" pārdošanas par 700 miljoniem.

Tomēr arī otrās vietas ieguvējs - Dveins «The Rock» Džonsons, pateicoties filmas "Jumanji: Welcome to the Jungle" panākumiem, nopelnījis krietni vairāk nekā Johansone - 124 miljonus.