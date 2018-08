Ceturtdienas horoskops: kas tevi šodien gaida

AUNS Pieaugs godkāre, vēlme apliecināt savus patiesos talantus. Atturies no augstprātīgas rīcības, jo tā var jūtami iedragāt tavu profesionālo reputāciju. Dienas izskaņā velti laiku mīļotajam cilvēkam.

STRĒLNIEKS Gribēsi tikt vaļā no ikdienas pelēcības un monotoniem pienākumiem. Taču nesteidzies meklēt jaunus darba piedāvājumus. Šoreiz pareizāk rīkosies tie, kuri pieturēsies pie pārbaudītām vērtībām!

MEŽĀZIS Lai maksimāli koncentrētos darbam, norobežosies no apkārtējiem, galvenokārt strādāsi viens. Dienas izskaņā tava nervu sistēma var būt patiesi saspringta, tai prasīsies pienācīga atpūta.

ZIVIS Cik daudz domāsi par darbu, būs atkarīgs no attiecībām ģimenē. Ja būsi sastrīdējies ar kādu no tuviniekiem, tad par to tik vien domāsi, kā izlīgt, padarīt attiecības tikpat saskanīgas kā līdz šim.