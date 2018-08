Uz lielajiem ekrāniem jauniešu šausmu filma "Slendermens"

Šausmu filmas “Slendermens” darbība notiek kādas Masačūsetsas štata mazpilsētā, kurā tās jaunieši veic rituālu, lai atspēkotu mītu par šausminošo Slendermenu, kurš esot vainojams daudzu jauniešu un bērnu pazušanā. Kad viena no jaunietēm noslēpumaini pazūd, viņiem rodas aizdomas, ka meitene varētu būt Slendermena kārtējais upuris.

Filma veidota, balstoties uz izdomātu, pārdabisku tēlu Slendermens (Slender Men), kuru 2009. gadā radīja Amerikā populāras interneta vietnes - Something Awful foruma lietotājs Ēriks Knudsens (Eric Knudsen) ar segvārdu “Victor Surge”. Piedaloties fotokonkursā, kurā dalībnieki izvieto bildes ar it kā fiksētām paranormālām parādībām, Ēriks izvietoja skici ar cilvēka veidolam līdzīgu tēlu - pārdabiski garu ķermeni un rokām, ieģērbtu uzvalkā un bezveidīgu seju. Turpmākos gadus, līdz pat mūsdienām Slendermena popularitāte auga un tika veidoti ar vien jauni šausmu stāsti, kuros viņš ir saistīts ar cilvēku, it īpaši bērnu nozušanu.