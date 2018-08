Ziedoņdārzs – no netikuma pestītais un augšāmceltais Rīgas parks

Kārtējo reizi arī apstiprinājās fakts, ka viena no Ziedoņdārza unikālajām īpašībām ir nevis dzīvžogi, strūklaka vai koku šķirnes, bet gan parkā regulāri esošie dīvainie cilvēki jeb cirka mākslinieki. Kādā parka kaktā vienmēr atradīsies kāds, kurš žonglē ar tādām garām pīckām, staigā pa milimetru resnu virvi, vizinās ar vienriteni vai dresē pūdeli. Šeit es nemaz neņemu vērā parasto sporta veidu cienītājus, kas driblē bumbas ierīkotajos basketbola laukumos vai “kačā” muskuļus brīvdabas trenažieru zālē – stūrī, kur reiz atradās neformālais narkomānu štābs, bet citreiz arī tualete. Bet varbūt tas bija tur, kur tagad atrodas viens no bērnu spēļu laukumiem. Nē, ne jau tas, kuram grīda iztaisīta tā, lai nevar galvu pārdauzīt.

Katram, kurš apmeklē Ziedoņdārzu, arī vairs nevajadzēs uztraukties par to, kurā krūmu pudurī lai ielien nokārtoties vai kādā pozā lai ieguļas zālē, lai varētu ilgāk izturēt spiedienu pavēderē, jo parka malā, akurāt pretī tam pašam bērnu laukumiņam, kuram grīda no spilveniem taisīta, ir lepnas tualetes. Nekādas sausās plastmasas kapsulas, bet īstas koka mājiņas. Nezinātu, ka tualete, domātu – pirts. Cik nu man gadījās būt šajās tualetēs, tad bezpajumtniekus no tām izdabūt laukā ir daudz vieglāk nekā no, piemēram, Dailes teātra pagalma tualetēm.