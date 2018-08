Donbasā kaujā krituši četri ukraiņu karavīri

Viņš sacīja, ka kaujas laikā Krievijas-okupācijas spēki veikuši vairāk nekā 30 šāvienus no 122 milimetru kalibra artilērijas, izšāvuši vairāk nekā 60 mīnas no 120 milimetru kalibra mīnmetējiem un 60 no 82 milimetru kalibra mīnmetējiem, kā arī veikuši aktīvu apšaudi no bruņutransportieru ieročiem un dažādu tipu granātmetējiem.