Pārsūdzēti divi CVK lēmumi par kandidātu svītrošanu no Saeimas vēlēšanu sarakstiem

Tiesā saņemts pieteikums no "Rīcības partijas" deputāta kandidāta Aivara Zablocka. Tāpat tiesā saņemts pieteikums par CVK lēmumu svītrot partijas "Par alternatīvu" deputāta kandidātu Valdi Taupmani, taču šo pieteikumu ir iesniegusi trešā persona, kuras identitāti tiesa nevarēja atklāt.

Tiesā norādīja, ka abi pieteikumi nodoti tiesnešiem, taču lēmumi par šo pieteikumu tālāku virzību, piemēram, to pieņemšanu, vēl nav pieņemti.

Savukārt no Latvijas Krievu savienības kandidātu saraksta svītrotā Tatjana Ždanoka plāno piektdien, 24. augustā, pārsūdzēt tiesā CVK lēmumu par viņas svītrošanu no Latvijas Krievu savienības saraksta. Politiķe vēl lems, kā tehniski to izdarīt, reizē norādot uz iespēju pārsūdzības iesniegumu nosūtīt pa pastu.