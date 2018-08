Arestē Sprūda ģimenes uzņēmuma mantu, liedzot atpirkt zemi Skanstes teritorijas atjaunošanai

Vēl pirmdien Rīgas domes Pilsētas īpašumu komiteja atbalstīja četru zemesgabalu iegādi, kuri nepieciešami projekta "Skanstes teritorijas revitalizācijas 1. kārta" īstenošanai. Trīs no šiem zemesgabaliem daļēji pieder Sprūdam un ar viņa ģimeni saistītam uzņēmumam - "Projekts B10." Sēdē tika skaidrots, ka no Sprūda kriminālprocesus uzraugošā prokurora ir saņemts akcepts darījuma veikšanai un, no tiesiskā viedokļa raugoties, nekādām problēmām ar darījuma veikšanu nevajadzētu būt.