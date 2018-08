Izstāšu centrā "Ķīpsala" notiekošajā Eiropas čempionātā ceturtdien tika aizvadīta turnīra ceturtā kārta. Bekasovs, startējot U-16 vecuma grupā "Open" kategorijā, ir vienīgais no Latvijas pārstāvjiem, kurš sacensībās nav piedzīvojis zaudējumu.

Savā vecuma grupā Bekasovs pašlaik atrodams 30.vietā, bet piektdien pretiniekos ielozēts jau ceturtais Starptautiskās Šaha federācijas (FIDE) kategorijas meistars Filips Harings no Slovākijas. Latvijas pārstāvis pašlaik pēc četrām kārtām iekrājis 2,5 punktus, kas ir tikpat, cik zemāk esošajiem mājiniekiem Ņikitam Kuzņecovam un Iļjam Semjonovam.

No visiem Latvijas pārstāvjiem pēc ceturtās kārtas visaugstāk "Open" grupā atrodas U-10 vecuma grupas šahists Georgijs Germanovs, kurš izlikts ar 57.numuru un kurš ceturtdien guva savu trešo uzvaru, pārspējot ar septīto numuru izlikto Jakubu Sēmanu no Polijas. Latvijas šahists pašlaik atrodas 19.vietā.

Piektdien Germanovam pretiniekos ielozēts pēc reitinga mazliet augstāk esošs šahists no Daniels Frederiku Silva no Portugāles, kuram ir 33.numurs.

Tikmēr meitenēm tik sekmīgi neklājas. Latvijas čempione Elizabete Limanovska U-18 grupā ceturtdien piedzīvoja jau otro zaudējumu ar baltajām figūrām, šoreiz pret spēcīgo polieti Jūliju Antolaku, kura turnīrā izlikta ar 7.numuru. Latvijas pārstāve neveiksmīgi izspēlēja atklātni, kurā varēja dabūt ļoti labu pozīciju, taču tā vietā izvēlējās nepareizu spēles plānu, ļoti ātri iekļuva nepatikšanās, un pretiniece ar apskaužamu precizitāti realizēja savu pārsvaru. Pagaidām Limanovska vēl nerādot to spēli, uz kuru spējīga, viņai ar diviem punktiem atrodoties 32.vietā.

Vēl no meitenēm šajā vecuma grupā divi punkti ir arī talantīgajai 15 gadus vecajai Madarai Golstai. Lēmums spēlēt augstākā vecuma grupā, konsultējoties ar savu treneri Aivaru Stašānu, tika pieņemts gada sākumā, jo Madarai ir dvīņu māsa Ramona Golsta, ar kuru viņai katru gadu bija jāspēlē Latvijas jauniešu čempionātos. Lai izvairītos no kārtējā dueļa, Madara šogad Latvijas jauniešu čempionātā izvēlējās startēt U-18 grupā, kur jutās pārliecināta par savām spējām. Beigās viņa uzrādīja identisku rezultātu ar Elizabeti Limanovsku, ar kuru pēc tam tika izspēlēts divu partiju papildmačs, lai noskaidrotu uzvarētāju, triumfējot Limanovskai. Piektdien čempionāta piektajā kārtā abas meitenes atkal tiksies viena pret otru, aizvadot principiālu cīņu.

Savukārt abās U-18 vecuma grupās neveiksmīgi turpina spēlēt potenciālie favorīti - "Open" kategorijā zaudējumus piedzīvoja ar trešo numuru izliktais Leons Livaičs no Horvātijas un Simons Gumulars no Polijas, kuram ir piektais numurs. Viņi bija pēdējie ar augstu numuru izliktie šahisti, kuri vēl atradās starp līderiem. Meitenēm vispār līderos vairs nav neviena no pirmā desmitnieka šahistēm.