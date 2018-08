Pabeigts Kairiša filmas "Pilsēta pie upes" vasaras filmēšanas periods

Daudzās filmēšanas vietas ir tikai viena no grūtībām, ar ko nācās sastapties Kairišam un viņa komandai. Tā kā filmas darbība notiek no 1939. gada līdz 1944. gadam - laikā, kad Latvijā nomainījās veseli trīs valdošie režīmi, - dažā labā dienā bija jāfilmē epizodes, kas notiek te vienā, te otrā vēsturiskā situācijā, līdz ar to neprātīgā ātrumā bija jāmaina dekorācijas, mainījās arī aktieru tērpi, un arī pašiem aktieriem bija jāiejūtas savu varoņu tēlos atšķirīgos dzīves posmos. Tas nenācās viegli nedz galvenās lomas tēlotājam Dāvim Suharevskim, kam tā ir pirmā filmēšanas pieredze, nedz lieliskajiem pieredzējušajiem aktieriem Agnesei Cīrulei, Gundaram Āboliņam, lietuviešu kino leģendai Jozam Budraitim un čehu aktrisei Brigitai Cmuntovai.

Dalība filmā kļuva par īpašu pieredzi arī vietējiem Latgales iedzīvotājiem, daudzi no kuriem - kopumā pāri tūkstotim - iejutās gan epizodisko lomu tēlotāju, gan masu skatu ainās. Pelnītu atzinību, jādomā, filmas demonstrēšana nesīs arī neskaitāmiem dzīvniekiem - zirgi, govis, buļļi, aitas, kazas, tītari, vistas un citi palīdzēja radīt pagājušā gadsimta pirmās puses īpašo provinces noskaņu.

Viesturs Kairišs par vasaras filmēšanas periodu: "Garais vasaras filmēšanas posms noslēdzies. Sajūta, ka esam divus mēnešus gājuši pāri Sahāras tuksnesim. Pārkarsuši, uz spēka izsīkuma robežas, pārguruma hipnotiskā transā. Laika gaitā pati filma pārvērtās no idejas par cerību, kas mums palīdzēja izdzīvot. Cerams, ka no ekrāna to varēs just un skatītāju vidū vienaldzīgo nebūs."

"Piļsātas pi upis" žanrs ir traģikomēdija, kurā jaunu cilvēku attiecību vieglums un mīlestība līdzās nopietnu vēsturisko notikumu fonam - daudzo režīmu maiņai pagājušā gadsimta 30. - 40. gados, veido latviešu kinematogrāfā līdz šim neierastu žanrisko intonāciju. Neskatoties uz to, ka stāsta vēsturiskais fons ir dramatisks, priekšplānā izvirzās galveno varoņu cerīgums, jutekliskums un humors. Galvenais varonis Ansis ar saviem it kā naivajiem lēmumiem piedzīvo īstu garīgu un eksistenciālu ceļojumu no neveikla jaunekļa līdz vīrietim, kurš agri nobriest un kura izvēles vienmēr liecina par cilvēka psihē iekodētu dziļu humānisma stīgu.

Filmas uzņemšana turpināsies rudenī Krāslavā un Rēzeknē, pēc tam sāksies montāža un ieskaņošana. Filmu finansē Nacionālais Kino centrs, arī Lietuvas un Čehijas kino institūcijas, to atbalsta Krāslavas, Ludzas, Rēzeknes un citu Latgales pilsētu pašvaldības, kā arī privātie atbalstītāji Circle K, Merrild, Salmo, Tvaikonis un citi.