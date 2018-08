Vai tu pieņemtu darbā Artusu Kaimiņu? 27.augustā plkst 11:00 TVNET!

KPV LV izceļas ar aktīvu darbību sociālajos tīklos, skandaloziem paziņojumiem un salīdzinoši radikālu partijas programmu, ko istenot pēc vēlēšanām. Sarunā ar Artusu Kaimiņu tiks analizēti partijas programmas punkti – ko tie nozīmē paša Kaimiņa skatījumā, kā tos sasniegt, un kas ir tās līnijas, no kurām neatkāpties.

Līdzās programmas uzstādījumiem un cik “izmaksā” to ieviešana, tiešraidē saruna arī par to, ko sagaidīt no KPV LV vēl pirms vēlēšanām; viņa viedokli par “Kļaviņgeitu” un iecerēm valdībā, ja tiks sasniegts iecerētais vēlēšanu rezultāts.