Raugoties no psiholoģiskā aspekta, daudz kas ir atkarīgs no bērna emocionālā stāvokļa un prasmēm, bet galvenokārt tomēr no vecāku spējas sagatavot bērnu telefona lietošanai. Tā ir tāda pati apgūstama prasme kā jebkura cita. Ja mēs gribam, lai mūsu mazais iemācās braukt ar divriteni, šīs prasmes ir jāierāda un sākumā jāpieskata, lai bērns nekristu un sāpīgi nesasistos, lai iemācītos stūrēt, laikus nobremzēt un ievērot galvenos ceļu satiksmes noteikumus.