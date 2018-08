Otto Šarmers uzskata: liela daļa problēmas saistīta ar to, ka šodienas izaicinājumiem un problēmām cenšamies piemeklēt pagātnes risinājumus. Viņaprāt, ir divi mācīšanās veidi: mācīties var vai nu no pagātnes, vai no nākotnes. Mācīšanās no nākotnes notiek, atmetot bailes, cinismu un gatavos spriedumus, atverot prātu, gribu un sirdi un koncentrējoties uz nākotnes iespējām. Viņš uzsver, ka nākotnes potenciāla realizēšana ārkārtīgi lielā mērā atkarīga no visu problēmas risināšanā iesaistīto indivīdu iekšējā stāvokļa. Šis holistiskais skatījums ir viena no iezīmēm, kas U teoriju atšķir no daudzām citām pārmaiņu vadības un menedžmenta teorijām: nozīme ir ne vien risinājumiem, bet arī katra indivīda īstajai patībai.