Drosmes elementi – ticība idejai un neatlaidība

Jautāts par pirmajiem šķēršļiem ceļā uz savas idejas īstenošanu, Didzis teic, ka tādu bijis ne mazums: “Bija brīdinājumi no biznesa puses cilvēkiem par to, ka mēs “lienam” ļoti pārsātinātā tirgū. Jautāja, vai mēs paši to vispār apzināmies. Taču neviens no mums tajā īpaši neieklausījās, jo mums bija liela aizrautība to visu uzbūvēt. Un tajā pašā laikā nebija pilnīgas pārliecības, vai praksē tas vispār strādās.”