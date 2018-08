Uz Latvijā augušu ozolu rāmjiem miljonus vērtas gleznas

No Baltijas tika eksportēts izcilas kvalitātes kokmateriāls, bet Nīderlandē no tā izgatavoja gleznu pamatnes, t.s. paneļus, ko senie meistari apgleznoja. Šobrīd, pēc daudziem gadsimtiem, tie ir miljonus vērti mākslas darbi.

21. gadsimta modernās tehnoloģijas un pētniecības metodes beidzot ļauj apstiprināt to, par ko mēs tikai nojautām: lielo Eiropas muzeju krātuves ir pilnas ar Baltijas ozolu.

Vienlaikus šī izstāde ir daudzu gadu MMRB, holandiešu un flāmu kuratoru konsila “CODART”, kā arī Nīderlandes Mākslas vēstures institūta sadarbības rezultāts, kas finalizēsies zinātniskajā katalogā, kurā, uzrādot dažkārt ilgo un sarežģīto diskusiju procesu dažādu darbu atribūcijā, tiks publicēta vērtīgākā kolekcijas daļa. Savukārt ekspozīcijā atsevišķi interesanti pētniecības aspekti tiks vizualizēti tekstos un fotogrāfijās, parādot gan atklājumu, gan ceļu uz to.

Ekspozīcijai atlasītie darbi ir daļa no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja (LNMM) krājuma “zelta fonda”, kas pārsvarā veidojies laika posmā no 18. gadsimta otrās puses līdz 19. gadsimta beigām kā dažādu privātpersonu novēlējumi vai dāvinājumi Rīgas pilsētai vai Kurzemes provinces muzejam. Pazīstamākās no senajām privātkolekcijām ir piederējušas Nikolausam fon Himzelim (Nikolaus von Himsel, 1725-1764), Reinholdam Filipam Šilingam (Reinhold Philipp Schilling, 1819-1888), Karlam Kristofam Grosam (Carl Christoph Gross, 1790-1873), Augustam Heinriham Holanderam (August Heinrich Hollander), Frīdriham Vilhelmam Brederlo (Friedrich Wilhelm Brederlo, 1779-1862), Ludvigam Vilhelmam Kerkoviusam (Ludwig Wilhelm Kerkovius, 1831-1904), Dominiko de Robiāni (Domenico de Robiani, 1795-1889), Paulam fon Tranzē-Rozenekam (Paul von Transehe-Roseneck, 1853-1928) un citiem izcilajiem Rīgas kultūras dzīves veidotājiem.