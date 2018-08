Praktiskums un superauto veiktspēja apvienoti prototipā Audi PB18 e-tron

Audi automobiļus ar pilnībā elektrisku vai hibrīda piedziņu izstrādā jau kopš 20. gadsimta 80. gadu beigām. Pirmais automobilis, ar kuru tika piedāvāts iekšdedzes un elektriskā dzinēja apvienojums, bija Audi Duo 1997. gadā. Tam par pamatu tika izmantota Audi A4 Avant virsbūve. Lai gan Audi PB18 e-tron ir saskatāma līdzība ar 2017. gada Audi Aicon – izteikti dizaina elementi, tostarp ieliekti sānu logi un paplašinātas riteņu arkas – tie ir ievērojami atšķirīgi dažādo koncepciju dēļ. Audi PB18 e-tron radītāji šo automobili izstrādājuši straujai braukšanai gan pa sacīkšu trasi, gan uz ceļa. Dzinējspēks, laterālais paātrinājums, dinamika un nevainojamā ergonomika ir tikai dažas no automobiļa labākajām īpašībām.

Audi PB18 e-tron izmanto trīs jaudīgus elektromotorus – viens atrodas priekšpusē, divi aizmugurē. Aizmugurējie motori līdz pat 150 kW var novadīt priekšējai asij un 350 kW jaudu aizmugurējai asij. Automobiļa motoru kopējā jauda ir 500 kW, taču to īslaicīgi iespējams palielināt līdz 570 kW. Sistēmas griezes moments savukārt ir 830 Nm. Automobilis spēj uzņemt ātrumu no 0 līdz 100 km/h nedaudz vairāk kā 2 sekundēs, nodrošinot paātrinājumu, kas vien nedaudz atpaliek no LMP1 klases prototipu dinamiskajiem rādītājiem.