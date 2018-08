Nedēļa pasaules fokusā: atdzimušais terrorists, Netanjahu Baltijā un Koreju ģimeņu salidojums

Šajā nedēļā Tālo Austrumu uzmanības lokā atkal nonāca Korejas pussala. Šoreiz saistībā Dienvidkorejas un Ziemeļkorejas izšķirto ģimeņu salidojumiem, kuri bija pirmie trīs gadu laikā. To ietvaros 11 stundu laikā (privātajām sarunām bija atvēlētas 3 stundas), pirmdien aptuveni 330 dienvidkorejieši un 185 ziemeļkorejieši apmainījās ar satikšanās prieka asarām. Savukārt, ceturtdien to izdarīja vēl 469 personas no Dienvidkorejas un 128 personas no Ziemeļkorejas. Jāpiebilst, ka šī ir tikai neliela daļa no visa Ziemeļkorejas un Dienvidkorejas iedzīvotāju skaita, kuri gaida tikšanos ar saviem radiniekiem. Vēl to vēlas izdarīt aptuveni 50 000 abu valstu iedzīvotāju.