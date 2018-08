Kā liecina ceļojumu organizatora “Kidy Tour” apkopotā informācija, šobrīt rezervēti jau vairāk nekā 52 % no visiem ceļojumiem uz Turcijas kūrortiem rudens mēnešos. Atvaļinājumam rudenī ir virkne priekšrocību, piemēram, mērenāks klimats siltajās zemēs, zemākas cenas, labākais augļu ražas laiks un mazāki tūristu pūļi iecienītākajos tūrisma objektos

Tas ir ļoti labvēlīgi ceļotājiem ar bērniem - vēsākā laikā var drošāk izbaudīt atvaļinājuma sniegtos labumus, bērni var ilgāk izklaidēties pie baseina vai jūras, izvairoties no pārkaršanas.

„Drīz vien vasaras sezona Latvijā beigsies, tādēļ atpūtnieki, kas nevēlas atvadīties no saules, jau no pirmajām septembra dienām līdz pat novembra vidum plāno pagarināt vasaru siltajās zemēs. Šī brīža tendences liecina, ka rudenī ceļotāji ir ne mazāk aktīvi kā vasaras mēnešos. Protams, visaktīvākā rezervācija viesnīcās un pie ceļojumu organizatoriem ir tieši skolēnu brīvdienu datumos, tādēļ atvaļinājumu šajā laikā ieteicams plānot ļoti savlaicīgi,” komentē „Kidy Tour” produktu menedžere Latvijā Elīna Aņiļonīte.

Kūrortos pēc vasaras sezonas samazinās tūristu skaits, tādēļ atpūtniekiem ir iespēja izbaudīt tās pašas izklaides, taču izvairoties no lieliem cilvēku pūļiem.

„Ierodoties vietējā tirgū, nekautrējieties kaulēties ar tirgotājiem. Tā ir viena no šīs vietas burvībām, un daži var pat apvainoties, ja to nedarīsiet. Tiesa, vislabāk jau iepriekš izdomāt, cik plānojat tērēt, jo šādās vietās par to ir ļoti viegli aizmirst,” iesaka Elīna Aņiļonīte.