Brīvdienās uz vairākiem ceļiem būs satiksmes ierobežojumi

Šodien no plkst.6 līdz 20 Carnikavā notiks Nēģu svētki. To laikā iespējami satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionālā autoceļa Rīgas robeža (Jaunciems) - Carnikava - Ādaži (P1) posmā no 27,5. līdz 28,5.kilometram.