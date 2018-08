Autobusa avārijā Bulgārijā 15 bojā gājušie

Smagā ceļu satiksmes negadījumā Bulgārijā dzīvības zaudējuši 15 cilvēki, bet vēl 27 guvuši ievainojumus. Ziņu aģentūra DPA vēsta, ka autobuss bijis ceļā uz Bulgārijas galvaspilsētu Sofiju, taču aptuveni 40 kilometrus uz ziemeļiem no tās nobraucis no ceļa un noslīdējis vēl 20 metrus uz leju. Negadījums noticis netālu no Svogas.