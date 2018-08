"Tik lielu es sevi iedomāties nevarēju" - Dināra Rudāne aizvada pēdējās grūtniecības dienas

Tik lielu es sevi iedomāties nevarēju 😅🙈, bet tajā visā ir neaprakstāma maģija- prāts nesaprot, ķermenis dara 🤷‍♀️. Neticās, ka visi mēs tur bijām, augām, attīstījāmies,.. un tikai 9 mēneši. Vienkārši prātam neaptverams😃). #grutnieciba #pregnancy #unbelieveable #fantastic

A post shared by Dinara Rudan (@dinara_rudan) on Aug 23, 2018 at 9:35am PDT