UEFA Čempionu līgas neveiksminieks Kariuss karjeru turpinās Turcijā

Tāpat Vācijas futbolists bez rupjām kļūdām neiztika arī pirmssezonas pārbaudes spēlēs. Šovasar "Liverpool" par 72,5 miljoniem eiro no Itālijas kluba "AS Roma" iegādājās brazīliešu vārtsargu Alisonu, līdz ar to Kariuss zaudēja savu vietu Liverpūles vienības vārtos.