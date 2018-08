Latvijas amatpersonas pauž līdzjūtību Makeina ģimenei

2016.gada priekšvēlēšanu kampaņā Tramps izteicās, ka Makeins tiek uzskatīts par Vjetnamas kara varoni tikai tāpēc, ka kritis gūstā, un ka Tramps dodot priekšroku karavīriem, kas izvairījušies no saņemšanas gūstā. Pagājušajā gadā Tramps kritizēja Makeinu par to, ka viņš kopā ar vēl divām republikāņu senatorēm balsojis pret likumprojektu, kas paredzēja iepriekšējā prezidenta Baraka Obamas laikā ieviestās veselības aprūpes sistēmas atcelšanu, un tādēļ šis likumprojekts netika pieņemts.

2008.gadā Makeins bija ASV prezidenta vēlēšanu kandidāts no Republikāņu partijas, bet tajās uzvarēja demokrātu kandidāts Obama. Laikraksts "The New York Times" vēstīja, ka Makeins nesen izteicis nožēlu par to, ka par viceprezidenta amata kandidāti tolaik izvēlējies populistisko toreizējo Aļaskas štata gubernatori Sāru Peilinu, nevis toreizējo senatoru Džo Lībermanu.