Raidījums: KNAB izdevies novērst draudus Kļaviņa lietas izmeklēšanai

Vaicāts, vai viņam skaidrs, kā Emsis varēja zināt un Kļaviņu pabrīdināt par to, ka viņam ir nepatikšanas KNAB un tur kaut kas būtu jādara, Rīgas Zoodārza valdes priekšsēdētājs Līdaka attrauc: "Kā es to varu zināt?" Uz jautājumu, vai tas neizriet no viņu maija sanāksmes pie Brigmaņa, Līdaka sapīkst: "Es vēlreiz saku – tā nebija sanāksme. Mēs kopā ar Induli Emsi divatā uz dažām, apmēram divām, divarpus minūtēm bijām iegājuši pie Augusta Brigmaņa paprasīt, ko viņš domā par Askolda Kļaviņa būšanu vai nebūšānu [ZZS Saeimas vēlēšanu] sarakstā. Brigmaņa atbilde bija, ka tā ir "zaļo" lieta, nevis viņējā. Ja kāds to uzskata par sanāksmi, tad sanāksme ir notikusi. Manā izpratnē tā nav sanāksme, tā nebija sanāksme, tā nevar būt sanāksme."

KNAB kriminālprocesu pret Kļaviņu sāka 2.maijā. Tomēr nekas par to, ka KNAB vērtētu deputātu degvielas kompensācijas, vismaz publiski nebija zināma līdz pat 21.jūnijam, kad Saeimā atnāca kratīšanas pieprasījums. Mediji par aizdomīgiem kompensāciju gadījumiem ziņoja jau februārī. Tāpēc tā arī nekļūst skaidrs, kāpēc premjers pēkšņi šo tematu aktualizēja. Kučinskis pats to skaidrot nedēļas otrajā pusē vairs nevēlējās, tāpēc to darīja viņa runasvīrs Andrejs Vaivars: "Ministru prezidents pauda savas bažas par Askolda Kļaviņa reputāciju vienā no ZZS sēdēm. Viss pārējais, kurš ko kam ir zvanījis, kam nav, kurš ko ir runājis – tas nav jautājums premjeram." Vaicāts, vai premjers to pauda frakcijas sēdē kaut kad drīz pēc publikācijām februāra vidū vai tomēr maijā, kad jau bija uzsākts kriminālprocess, viņa preses sekretārs atbildēja, ka to nezinot.