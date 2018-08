Kas jauns hokejā? Runā Matulis: Pozitīvais Rīgas "Dinamo"

Kas redzams “Dinamo” spēlēs? Tas ir ļoti organizēts hokejs. It kā aktīvi un daudz uzbrūkot, tomēr vispirms tiek domāts par savu vārtu drošību. Kur itin pārliecinoši jūtas publikas mīlulis Kristers Gudļevskis. Gudija spēles stils, kad viņš pārlieku ātri nepiespiež ripu, ir noderīgs jauno hokeja noteikumu laikā. Proti, vārtsargi ripu drīkstot piespiest tikai... izteiktu briesmu gadījumā saviem vārtiem. Ja tuvumā nav neviena naidnieka, tad jāturpina spēlēt. Skaidrs, ka tagad plašas iespējas noteikumus interpretēt galvenajiem tiesnešiem, jo, vai tās ir briesmas, ja pretinieks ir jau pie “ūsiņām” vai nav?

Tas ir ļoti labs pieteikums sezonai un pirmā vārtsarga postenim, kas Kristeram jau no sākuma tika plānots. Timurs Biļalovs vai Maksims Tretjaks? Kurš būs otrais?

Ja “Dinamo” visas dzelzceļnieku kausa spēles aizvada ar septiņiem aizsargiem un 13 uzbrucējiem, tad lietu loģika saka priekšā, ka tā būs arī KHL čempionātā. Šobrīd izskatās, ka trīs vietējie kadri (Sotnieks, Balinskis, Zīle) būs trīs no septiņiem, bet “Dinamo” ģenerālmenedžeris un galvenais treneris nedrīkstēja laist garām tādu piedāvājumu, kā Sergejs Gimajevs (1,89 m/90 kg). 34 gadus vecais Maskavas CSKA skolas audzēknis vēl Krievijas čempionāta laikos uzspēlējis Čerepovecā, Novosibirskā un Maskavas “Dinamo”, bet KHL desmitgadi viņš aizvadījis Astanā, Ufā, CSKA, Novosibirskā, pēdējos divus gadus – Podoļskas “Vitjaz”. Izteikts aizsardzības tipa aizsargs, kura slidojums varbūt nav ideāls, taču pieredze ļauj izvēlēties laukumā pareizo pozīciju. Kāpēc Gimajevs Rīgā? Divi motīvi: sieva viņam no Latvijas un Sergejs kā pēdējā brīža piedāvājums ir relatīvi lēts spēlētājs (KHL apritē!). Četrās kausa spēlēs, it sevišķi pārī ar Sotnieku, Gimajevs ir labs pretinieku labāko spēku neitralizētājs.