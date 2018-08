Indra Salceviča beidzot atrāda jauno simpātiju

Tātad! Man nav ideju ko es šodien darīšu, kur mani vedīs un kā es vispār pavadīšu dienu. Zinu tikai to - visu organizē @mr_berzins . Interesantākais ir tas, ka viņš pats par šo uzzina no šī posta. #jautrākaidzīvei #vedmani #aizvedmani #izklaidēmani #bloogerlife #latvianblogger #uzticēties #sestdiena

A post shared by Indra Salcevica (@indrasalcevica) on Aug 17, 2018 at 11:01pm PDT