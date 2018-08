No Liepājas ostas izbrauc un ātrumu uzņem jaudīga ātrlaiva, un dodas tieši jūrā. Laiva šaujas pāri viļņiem, ik pa brīdim saņemot nežēlīgus sitienus pa tās plakano vēderu. “Riebīgais Baltijas jūras vilnis”, pagriezies pret mani, cauri motora rēkoņai kliedz viens no laivas vadītājiem - mīnu kuģu eskadras ūdenslīdējs. Es sēžu aiz viņa krēslā, iekrampējies rokturos, un cenšos no rokām neizlaist kameru. Šajos krēslos ir jāsēž jāteniski, un sajūtas ir tādas, it kā es būtu mugurā mežonīgam zvēram, kurš grib mani nokratīt.