Pāvests Francisks klusē par apsūdzībām, ka palīdzējis slēpt ASV kardināla noziegumus

Francisks nedēļas nogalē bija vizītē Īrijā. Kad pāvests devās prom no valsts, žurnālists viņam uzdeva jautājumu par Vigano apsūdzībām.

"Man no sirds jāsaka jums un visiem, kam tas interesē: rūpīgi izlasiet dokumentu un spriediet par to paši. Es par to neteikšu ne vārda. Es domāju, ka tas runā pats par sevi," teica pāvests Francisks.