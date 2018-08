"Traki bagātie aziāti" turpina dominēt

Nedēļas griezumā filma iekasējusi 25 miljonus dolāru, tādējādi atkārtoti uzveicot asa sižeta piedzīvojumu filmu "Megalodons" ("The Meg") ar Džeisonu Steitemu galvenajā lomā.

2. vietā ar 13 miljoniem stāsts par zemūdens nezvēru "The Meg".

Tikmēr 3. vietā jaunums - kriminālkomēdija “Rotaļlietas pieaugušajiem” (“Happytime murders”), ar īstiem aktieriem un vienām no slavenākajām pasaules lellēm galvenajās lomās. Filmas darbība notiek Losandželosā – pilsētā, kurā plecu pie pleca dzīvo gan cilvēki, gan lelles. Kad viens pēc otra tiek nežēlīgi noslepkavoti populāra televīzijas šova personāži, pie izmeklēšanas ķeras divi konfliktējoši izmeklētāji – cilvēks un lelle, kurus vieno kāds kopīgs noslēpums. Komēdijas „Rotaļlietas pieaugušajiem“ galvenajā lomā tandēmā ar lellēm filmējusies „Oskara“ balvas nominante, izcilā komiķe Melisa Makārtija. Citās lomās - Elizabete Benksa („Bada Spēles“), Džoels Makheils („Atpestī mūs no ļauna“), Džimijs O. Jangs („Patriotu diena“) un Maija Rūdolfa („Līgavas māsas“).

Šausmu filmas “Slendermens” darbība notiek kādas Masačūsetsas štata mazpilsētā, kurā tās jaunieši veic rituālu, lai atspēkotu mītu par šausminošo Slendermenu, kurš esot vainojams daudzu jauniešu un bērnu pazušanā. Kad viena no jaunietēm noslēpumaini pazūd, viņiem rodas aizdomas, ka meitene varētu būt Slendermena kārtējais upuris.

Filma veidota, balstoties uz izdomātu, pārdabisku tēlu Slendermens (Slender Men), kuru 2009. gadā radīja Amerikā populāras interneta vietnes - Something Awful foruma lietotājs Ēriks Knudsens (Eric Knudsen) ar segvārdu “Victor Surge”. Piedaloties fotokonkursā, kurā dalībnieki izvieto bildes ar it kā fiksētām paranormālām parādībām, Ēriks izvietoja skici ar cilvēka veidolam līdzīgu tēlu - pārdabiski garu ķermeni un rokām, ieģērbtu uzvalkā un bezveidīgu seju. Turpmākos gadus, līdz pat mūsdienām Slendermena popularitāte auga un tika veidoti ar vien jauni šausmu stāsti, kuros viņš ir saistīts ar cilvēku, it īpaši bērnu nozušanu.