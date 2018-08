Latvijas šahiste Limanovska starp Top 20 pēc Rīgā notiekošā EČ jauniešiem sestās kārtas

Limanovska, kura čempionātā izlikta ar 26.numuru, svētdien sestajā kārtā meiteņu U-18 grupā izcīnīja savu ceturto uzvaru, ar baltajām figūrām pārspējot turnīra 21.numuru Mihaelu Blazeku no Horvātijas, kura reitingā ir augstāk nekā Latvijas pārstāve.

Tikmēr neveiksmi svētdien piedzīvoja O-16 grupā spēlējošais liepājnieks Ņikita Kuzņecovs (31.), kurš piekāpās ar otro numuru izliktajam Fēliksam Blohbergeram no Austrijas.

Kuzņecovam bija visas iespējas parūpēties par pārsteigumu, jo Franču aizsardzībā ar melnajām figūrām viņš pārsteidza savu pretinieku ar sagatavotu variantu, ātri vien iegūstot lielu laika pārsvaru, turklāt pretinieks acīmredzami nebija variantam iepriekš sagatavojies. Arī pozīcija Kuzņecovam bija ļoti cerīga ar iespējām cīnīties par uzvaru, bet kritiskajā brīdī viņš nenoorientējās pozīcijas niansēs un pieļāva neizprotamu rupju kļūdu, līdz ar to liepājnieka struktūra sabruka pāris gājienu laikā.

Patīkami turpina pārsteigt Artjoms Vissarionovs (120.), kurš O-14 grupā šoreiz ar melnajām figūrām guva neizšķirtu pret Oleksiju Biliču no Ukrainas, kurš ir izlikts ar 34.numuru, kopumā iekrājot jau 3,5 punktos no 6,0. Šoreiz pretinieka reitinga pārsvars bija lielāks par 700 punktiem, kas šahā ir ļoti milzīga starpība. Acīmredzot Vissarionova reālais spēks šobrīd ir krietni lielāks, nekā to rāda viņa reitings, ko apliecina arī viņa rezultāti.