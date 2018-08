ESPN: Fjūrijs grasās atteikties no cīņas ar Vailderu

"Šīs cīņas favorīts būs Vailders. Vai Fjūrijam ir izredzes? Protams. Bet pēdējais, ko esmu dzirdējis par šo cīņu, ir, ka Fjūrijs no tās grasās atteikties. Man to teica viens no viņa komandas pārstāvjiem," sacīja Rafaels.