Šajā sezonā būvdarbi pabeigti 66 valsts autoceļu posmos

Nesen pabeigti būvdarbi uz Rīgas apvedceļa, posmā no Avotiem līdz pārvadam pār dzelzceļu pie Daugavpils šosejas, līdz ar to ir atcelti satiksmes ierobežojumi krustojumā ar autoceļu Ulbrokas-Ogre un satiksme notiks raiti.

Būvdarbu ietvaros tika pārbūvēta ceļa sega un ieklātas trīs jaunas asfalta kārtas, kā arī atjaunots tiltu pār Mazo Juglu līdz tā nesošajām konstrukcijām. Visā posmā nomainīja caurtekas un sakārtoja ūdens novades sistēmu. Būvdarbus veica AS "Ceļu pārvalde", un to līgumcena ir 6,16 miljoni eiro, ko 85% apmērā līdzfinansē ES Kohēzijas fonds.

Patlaban lielākie būvdarbi un satiksmes ierobežojumi uz valsts autoceļiem ir uz Rīgas apvedceļa, kur turpinās krustojuma pārbūve pie pagrieziena uz Muceniekiem un ir slēgta iebraukšana Muceniekos caur Sunīšiem. Uz Daugavpils šosejas remontdarbi turpinās no Dzelmēm līdz Klidziņai, kā arī uz tilta pār Aivieksti.

Uz Liepājas šosejas starp Brocēniem un Skrundu ir trīs būvdarbu posmi un jārēķinās ar papildu laiku ceļā, uz Tallinas šosejas no Duntes līdz Svētciemam ir ātruma ierobežojumi un satiksmes regulētāji, uz Ķeguma HES tilta uz autoceļa Inciems - Sigulda - Ķegums notiek atjaunošanas darbi, tāpēc uz tilta brauktuves ir platuma gabarīta ierobežojums 2,75 metri.

Lielākais remontdarbu posms ir uz reģionālā autoceļa Augšlīgatne-Skrīveri no Madlienas līdz Skrīveriem, kur ir 11 līdz 13 luksoforu posmi, un to izbraukšana prasa vairāk nekā stundu. Pie Madlienas ir satiksmei slēgts ceļa posms, apbraukšana paredzēta pa autoceļiem Madliena-Lēdmane un Tīnūži-Koknese.

Uz reģionālā autoceļa Rēzekne-Gulbene remontdarbi un ceļš no Rēzeknes apvedceļa līdz Dricāniem prasa nepilnu stundu, jo ir četri luksoforu posmi un vēl 3 metru platuma ierobežojums posmā no Rēzeknes līdz Audriņiem. Uz autoceļa Krāslava - Preiļi - Madona, posmā no Bašķiem līdz Preiļiem, ir septiņi luksoforu posmi.