Raidījums: Vai starptautiskajā sportā Krievija lobē Baibu Broku?

Lai gan Krievijas Biatlona savienības prezidentam vēlēšanās ir tikai viena balss, no tās var būt atkarīgs, kas turpmāk noteiks toni pasaules biatlonā. Krievija ir ietekmīga arī tādā ziņā, ka tā daudz vairāk nekā Latvija var ieguldīt aģitācijā par vēlamo kandidātu. Kā “de facto” uzsver Starptautiskās biatlona savienības preses sekretārs Kristiāns Vinklers (Christian Winkler), kandidāti ir divi un vairāk to arī nebūšot. Uzvar tas, kurš saņem vairāk balsu. Tātad, ja balso 56 valstis, lai uzvarētu, pietiek ar 29 balsīm pret 27.

“Krievija ir viena no dalībvalstīm, ar vienu balsi. Kam viņi to atdos, es nezinu. Es pat ar jauno Krievijas federācijas prezidentu neesmu satikusies. Es pat nezinu, kā viņš izskatās, un pat runājusi neesmu.”

Tikmēr Krievijas puse apgalvo ko citu. Konstantīns Baicovs, Krievijas Biatlona savienības preses sekretārs, raidījumam “de facto” saka: “Baiba patiesi ir sazinājusies ar Krievijas Biatlona savienības pārstāvjiem un, es tā saprotu, piedāvāja savu programmu un savu vīziju. Tā tas patiešām ir. Bet nekādi konkrēti solījumi no mūsu savienības prezidenta mutes neizskanēja.”

Telefona saruna Brokai ar savienības prezidentu Vladimiru Dračovu gan esot bijusi. Sīkāk preses pārstāvis sarunas nevarēja komentēt, tāpat arī to, vai ne vien Broka pati uzrunā potenciālos atbalstītājus, vai arī sarunās līdera lomu uzņemas Krievija. Federācijas priekšnieks nebūšot sazvanāms līdz pat vēlēšanu dienai septembrī.

Te jāpiebilst, ka Krievijas Biatlona savienības vadītājs Dračovs ir arī Krievijas Valsts domes deputāts, ievēlēts no kaimiņvalstī valdošās “Vienotās Krievijas” saraksta. Arī Kremļa preses dienests neatbild uz “de facto” jautājumu, vai Krievija lobē Broku augstajam amatam.

“Es nesaprotu jūsu jautājumu, jo es nekad neesmu izteicis komentārus par to, kuru kandidātu atbalsta Krievija. Mana kampaņa ir pilnīgi “tīra”, un es neizteikšu nekādus komentārus par savu oponenti.”

Līdz “de facto” jautājumiem par to, kas un kādu mērķu vadīts virza un atbalsta Broku, Latvijas sporta funkcionāri īpašu interesi nebija izrādījuši.

Broka sacīja, ka nedz ar partiju, nedz ar Latvijas Olimpisko komiteju to nav pārrunājusi. Brokas iespējamā tuvība ar Krieviju nav izraisījusi jautājumus arī viņas pārstāvētajā partijā, “Nacionālajā apvienībā”, kas sevi allaž oficiāli pozicionējusi kā bezkompromisa cīnītāju pret Kremļa interesēm. Lūk, ko sacīja partijas priekšsēdētāja vietnieks Gaidis Bērziņš: “Mani personīgi Brokas kundze informēja pirms dažām dienām par to, ka šāda intervija ir bijusi un ka par to varētu būt rezonanse. Es gribētu teikt, ka šis nav politisks jautājums.”