VID plānota pakāpeniska pāreja no izdienas pensijām uz 3.pensiju līmeņa iemaksām

"Neraugoties uz to, ka VID amatpersonu darbs ir saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu un sociālo bīstamību, kā arī ar valsts iekšējās drošības nodrošināšanu, pašlaik VID amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm nav iekļautas izdienas pensiju saņēmēju lokā. Līdz ar to ir apgrūtināta profesionālu amatpersonu piesaistīšana no citām iestādēm, kā arī tas mazina pieredzējušu VID amatpersonu motivāciju palikt dienestā. Kompensāciju ieviešana VID amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm būtu loģisks risinājums un arī pozitīva valsts pārvaldes attieksme pret amatpersonu, kura ilgstoši pildījusi amata pienākumus, pastāvot personas dzīvības vai veselības apdraudējuma riskam," norādīja finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola (ZZS).

Finanšu ministrijas sagatavotajā ziņojumā teikts, ka šobrīd VID amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, neskatoties uz to, ka VID amatpersonu darbs ir saistīts ar profesionālo iemaņu zudumu un sociālo bīstamību, ilglaicīgi netiek iekļautas izdienas pensiju saņēmēju lokā, lai gan to pienākumu izpilde ir saistīta ar valsts iekšējās drošības nodrošināšanu, proti, amatpersonas pilda valstij svarīgu dienestu, kura gaita būtiski atšķiras no to personu apstākļiem, kuras strādā uz darba līguma pamata, kā arī šīs VID amatpersonas dienesta laikā ir pakļautas valsts noteiktiem būtiskiem ierobežojumiem un to pienākumi ir iesaistīties dienesta izpildē iepriekš neparedzētos, nereti bīstamos apstākļos.